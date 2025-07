Kuriose Situation nach Hülkenberg-Sensation

Alles lief dann doch nicht optimal an diesem historischen Tag in der Formel 1 . Da Nico Hülkenbergs Team Kick Sauber nicht auf eine derartige Sensation vorbereitet war, musste die Konkurrenz aushelfen, damit die Party steigen konnte.

Hülkenberg: „Mit einem Bein im Grab und an der Wand“

„Es fühlt sich gut an. So viele Emotionen, Impressionen. Es war ein extrem intensives Rennen, ein Ritt auf der Rasierklinge mit diesen ständigen wechselnden Bedingungen. Man ist immer mit einem Bein im Grab und in der Wand. Ich habe noch nicht ganz realisiert, was wirklich passiert. Ich werde es in den nächsten Tagen sacken lassen. Natürlich fühlt es sich gut an“, fasste Hülkenberg seine Emotionen bei Sky zusammen.