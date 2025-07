"Keine Eile": Russell sieht Mercedes-Zukunft entspannt

Der Brite sitzt seit 2022 im Silberpfeil und will dies auch weiter tun.

Mercedes-Pilot George Russell lässt sich auch durch seine ungeklärte Vertragssituation nicht aus der Ruhe bringen. Der Brite habe „keine Eile“, seine Zukunft zu klären, sagte er vor dem Großen Preis der Formel 1 in Belgien: „Es kommt so, wie es kommt“.

Russells Vertrag bei den Silberpfeilen läuft Ende des Jahres aus - wie auch der seines Rookie-Teamkollegens Kimi Antonelli. Teamchef Toto Wolff hatte zuletzt im ORF aber betont, dass zeitnah Klarheit in der Cockpit-Frage herrschen solle und es „der Plan“ sei, mit beiden Piloten weiterzumachen.

Russell zeigte sich von diesem Statement nun unbeeindruckt. „Ich war mir dieser Aussage bis vor einer Stunde nicht einmal bewusst. Es ist also nichts, wonach ich suche. Es ist nichts, was mich wirklich interessiert“, sagte er am Donnerstag.