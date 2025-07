Keine Podien, aber Punkte: Hülkenbergs positiver Zukunftsblick

Seit dem Rennen in Barcelona Anfang Juni zeigt Saubers Formkurve steil nach oben, die eingeführten Updates zahlen sich bislang voll aus. "Wir hatten in letzter Zeit ein starkes Rennauto – starke Rennpace, gutes Reifenmanagement, gute Reifenlebensdauer", sagte Hülkenberg. Deshalb fällt sein Blick auf die zweite Saisonhälfte auch ziemlich positiv aus: Er hoffe, den Rest der Saison "gut nutzen" zu können und mehr Punkte sammeln.

Vor allem im Hinblick auf 2026 ist der aktuelle Höhenflug von Hülkenberg und Sauber Gold wert, dann wird Sauber nämlich zum Audi-Werksteam. Der Ingolstädter Autobauer und der dahinter stehende VW-Konzern hegen große Hoffnungen in das Projekt. Durch Saubers jüngste Erfolge, die in Hülkenbergs drittem Platz in Großbritannien gipfelten, ist die Motivation und Stimmung im Team sehr hoch. Hülkenberg beschäftige sich mit dem kommenden Jahr aber noch nicht viel, er wisse aber, dass "am Stützpunkt alle Teams mit Hochdruck an der Zukunft arbeiten".