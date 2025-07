Luft nach oben aber "Bedrohung": Norris lauert auf Piastri

Sowohl in Silverstone als auch in Österreich hatte Norris zuletzt gewonnen und sich so nach dem von ihm verschuldeten Unfall mit Teamkollege Oscar Piastri in Kanada eindrucksvoll zurückgemeldet. Ob der positiven Resultate fühle er sich vor dem Grand Prix in Spa am Sonntag (15.00 Uhr) „jetzt mehr als Bedrohung“, sagte Norris.