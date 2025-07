Motorsport-Machtkampf droht

Tim Mayer, Sohn des ehemaligen McLaren-Teamchefs Teddy Mayer, will laut Motorsport.com bei der Wahl im Dezember für das Amt des FIA-Präsidenten kandidieren. Mayer tritt damit gegen den amtierenden Präsidenten Mohammed Ben Sulayem an, der ihn im vergangenen November als FIA-Steward entlassen hatte.

Der 59-jährige Amerikaner wird am Freitagmorgen, also im Vorfeld des Großen Preises von Großbritannien in der Formel 1, eine Pressekonferenz in der Nähe von Silverstone abhalten.