Piastri geht von McLaren-Duell um die WM-Krone aus

Oscar Piastri geht kurz nach Saisonhalbzeit in der Formel 1 davon aus, dass die Fahrer-WM zwischen ihm und seinem McLaren-Teamkollegen Lando Norris entschieden wird. "Ich nehme es an", sagte der WM-Spitzenreiter am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor dem Großen Preis von Ungarn (Sonntag, 15.00 Uhr/Sky). Der Australier begründete: "Wir sind beide im besten Auto. Es war an vielen Wochenenden Lando gegen mich, er ist mein natürlicher Kontrahent."

Allerdings habe sich an einigen der bisherigen 13 Rennwochenenden - an denen Piastri und der 16 Punkte zurückliegende Brite Norris zusammen zehn Grand-Prix-Siege einfuhren - gezeigt, dass Kontrahenten wie Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) oder Mercedes-Pilot George Russell "stark" waren und mitunter auch gewinnen konnten. Der Vorsprung der beiden McLaren auf die externe Konkurrenz ist bei elf ausstehenden Rennwochenenden jedoch groß und wächst weiter. Verstappen hat bereits 81 Zähler Rückstand auf Piastri.

Er habe "viel Vertrauen" in sich, "es zu schaffen", führte Piastri aus, der erst in seinem dritten Jahr Stammfahrer in der Motorsport-Königsklasse ist. Und er sei "mehr als fähig", seine Leistungen bis zum Saisonende fortzusetzen. Ein Geheimnis gebe es nicht, er habe sich im Vergleich zum vergangenen Jahr "in vielen Bereichen ein kleines bisschen verbessert".