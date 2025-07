Formel 1: Keiner wartete länger als Hülkenberg

Das lange Warten hat für Nico Hülkenberg in Silverstone ein Ende. Der Deutsche fährt zu seiner ersten Podestplatzierung.

Das lange Warten hat für Nico Hülkenberg in Silverstone ein Ende. Der Deutsche fährt zu seiner ersten Podestplatzierung.

Der Sauber-Pilot führte das Ranking für den Fahrer mit den meisten Rennen ohne Podestplatzierung an. Am Sonntag endete die Serie in Silverstone im 239. Anlauf.