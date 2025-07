„Seine Formel-1-Karriere ist beendet!“ Knallharte Schumacher-Aussage

Ralf Schumacher ist der Meinung, dass die schwachen Leistungen von Yuki Tsunoda im Red-Bull-Team ein Problem für dessen gesamte Zukunft in der Formel 1 darstellen könnten. „Er ist ganz, ganz weit weg von Verstappen. Ehrlich gesagt und kurz zusammengefasst: Wenn er es nicht in den Griff kriegt in den nächsten Rennen, dann ist er wahrscheinlich schon bei Red Bull draußen“, urteilte der Ex-Rennfahrer und TV-Experte im Podcast Backstage Boxengasse .

Auch Tsunoda fährt weit hinter Verstappen her

Tsunoda ist in der laufenden Saison nach vier Rennen von den Racing Bulls zu Red Bull aufgestiegen. Seither kommt der Japaner allerdings überhaupt nicht in die Gänge. Ein neunter Platz in Bahrain war sein bisher bestes Ergebnis. Am vergangenen Wochenende in Österreich fuhr er mit zwei Runden Rückstand als Letzter ins Ziel. Gegen Weltmeister Max Verstappen sieht er kein Land.