Formel 1? Schumacher bestätigt Kontakt

Mick Schumacher träumt weiterhin von einer Rückkehr in die Formel 1 und hat nun ernsthafte Kontakte zum künftigen US-Team Cadillac bestätigt.

„Ja, Gespräche laufen“, sagte der 26-Jährige im Rahmen des WEC-Rennens in Sao Paulo dem Fachportal motorsport.com . Die US-Marke Cadillac ist ab der kommenden Saison mit einem eigenen Team vertreten, später sollen dann auch amerikanische Motoren vom Mutterkonzern General Motors kommen.

Seit Monaten werden zahlreiche Fahrer für die zwei Cockpits des elften Formel-1-Teams gehandelt, auch Schumachers Name fällt dabei immer wieder.

Die Konkurrenz ist allerdings groß. In Sergio Perez und Valtteri Bottas (jeweils bis Ende 2024) werden allein zwei erfahrene Piloten gehandelt, die erst kürzlich ihren Stammplatz in der Formel 1 verloren. Schumacher ist bereits seit Ende 2022 ohne Cockpit, damals musste er seinen Platz beim Haas-Team abgeben.

Seither ergaben sich Chancen bei verschiedenen Teams, diese entschieden sich letztlich aber stets für andere Piloten. Die Konkurrenzsituation um die beiden Plätze bei Cadillac wird dadurch erschwert, dass die Amerikaner bislang gewillt scheinen, eines der Cockpits an einen US-Piloten zu vergeben.

Schumacher war bis Ende des vergangenen Jahres in der Formel 1 noch Ersatzpilot für Mercedes, mittlerweile konzentriert er sich aber komplett auf die Langstrecken-WM WEC. Hier ist er seit 2024 für Alpine aktiv, in dieser Saison fuhr Schumacher in fünf Rennen zweimal auf das Podest.