"Weigere mich": Hamilton will nicht wie Vettel und Alonso enden

Formel-1 -Rekordchampion Lewis Hamilton will sich nicht in die Reihe gescheiterter Ex-Weltmeister bei Ferrari einreihen. Weder Sebastian Vettel, noch Fernando Alonso hatten mit der Scuderia an frühere Erfolge angeknüpft.

Vettel und Alonso kamen mit großen Hoffnungen

Hamilton will die Erwartungen der Tifosi erfüllen, für das große Ziel habe er aber „nicht mehr so viel Zeit“, es sei „Crunchtime“, sagte der 40-Jährige.

Bislang läuft es für Hamilton bei seinem neuen Arbeitgeber nur mäßig. Lediglich mit einem Sprintsieg in China im März hatte er für Aufsehen gesorgt, zuletzt in Silverstone kam er bei wechselhaften Bedingungen als Vierter ins Ziel - hinter Nico Hülkenberg im Sauber.

„Ich glaube wirklich an das Potenzial dieses Teams“

Für Spa hat Ferrari am SF-25 gewerkelt und Updates mit in die Ardennen gebracht. Große Hoffnungen setzt Hamilton in sie allerdings nicht. Durch den Sprint am Samstag (12 Uhr) gibt es freitags nur eine Trainingssession statt wie an einem normalen Rennwochenende drei.