Wolff reagiert auf Verstappen-Fotos: "Das gab es bei uns noch nie"

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat seine Prioritäten für die Saison 2026 klargestellt: George Russell und Nachwuchstalent Andrea Kimi Antonelli sollen auch in Zukunft das Fahrerduo der Silberpfeile bilden.

Verstappen bleibt Thema – aber nur im Hinterkopf

Trotz dieses klaren Bekenntnisses räumte Wolff ein, dass man die Situation um Weltmeister Max Verstappen aufmerksam beobachte. „Aber man kann nicht an jemandem wie Max und seinen Plänen für die Zukunft vorbeisehen. Das haben wir getan, aber ich glaube nicht, dass es große Überraschungen geben wird“, sagte der 52-Jährige.

Verstappen steht zwar bis 2028 bei Red Bull unter Vertrag, besitzt laut motorsport.com jedoch Ausstiegsklauseln, die bereits in der Sommerpause 2025 oder 2026 aktiviert werden könnten. Angesichts von Personalabgängen und offenen Fragen rund um den neuen, hausintern entwickelten Motor ab 2026 herrscht im Fahrerlager Unsicherheit über die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Bullen – was die Gerüchteküche weiter anheizt.

Russell wartet auf Vertragsverlängerung

Zuletzt kursierten Meldungen, Wolff und Verstappen hätten sich während der Sommerpause heimlich auf Sardinien getroffen. Auslöser war Ex-Pilot Ralf Schumacher, der in einer TV-Analyse entsprechende Vermutungen äußerte. In sozialen Netzwerken tauchten sogar Fotomontagen auf, die Wolff beim Einsteigen in Verstappens Privatjet zeigen sollten.