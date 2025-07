"Zahlreiche Angebote": Formel-1-Team reagiert deutlich!

SPORT1 04.07.2025 • 13:36 Uhr Gene Haas bleibt trotz Kaufangeboten Eigentümer seines Formel-1-Teams.

Haas-Teamchef Ayao Komatsu hat bestätigt, dass trotz zahlreicher Kaufangebote das Team fest in den Händen von Gene Haas bleibt.

Noch vor der Unterzeichnung des neuen Concorde Agreements war die Zukunft des Teams ungewiss, doch mittlerweile hat sich das Blatt gewendet. Haas ist nun in seiner zehnten Saison in der Formel 1 und zeigt sich stärker als je zuvor.

Erfolgreiche Saison in der Formel 1

Die letzte Saison war eine der erfolgreichsten in der Geschichte von Haas, als das Team den siebten Platz in der Konstrukteurswertung mit 58 Punkten erreichte. Dies war ein beeindruckendes Comeback nach einer enttäuschenden Saison 2023, in der Haas nur 12 Punkte erzielte und den letzten Platz belegte.

Nach dieser Saison entschied sich Gene Haas, den Vertrag mit dem damaligen Teamchef Günther Steiner nicht zu verlängern und übergab die Führung an Ayao Komatsu. Komatsu, der seit Beginn der Formel-1-Reise von Haas im Jahr 2016 dabei ist, sieht eine positive Veränderung im Engagement des Teambesitzers.

„Ehrlich gesagt, er hat viele Veränderungen gesehen“, sagte Komatsu. „Er ist jetzt so engagiert. Er versteht auch die Details. Wie soll ich das am besten ausdrücken? Er war immer sehr leidenschaftlich für den Sport und das Ergebnis. Er möchte immer, dass wir uns verbessern, und das ist genau das, was wir von einem Besitzer brauchen. Er war immer hinter uns.“

Haas: „Zahlreiche Angebote“

Trotz zahlreicher Angebote, das Team zu kaufen, bleibt Gene Haas fest entschlossen, das Team zu behalten. „Ich weiß nicht alles, aber in den letzten 18 Monaten hatte er zahlreiche Angebote, das Team zu kaufen. Er ist nicht interessiert. Er genießt es wirklich, der Besitzer eines Formel-1-Teams zu sein. Derzeit eines von zehn, ab nächstem Jahr eines von elf. Das ist eine so privilegierte Position.“