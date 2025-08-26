Formel 1: Schumacher-Entscheidung bei neuem Team gefallen!

Jetzt ist es offiziell! Cadillac geht bei seinem Formel-1-Einstieg 2026 mit Sergio Pérez und Valtteri Bottas an den Start. Die Fahrerpaarung wurde am Dienstag bestätigt.
Entscheidung um Schumacher gefallen
Für Mick Schumacher heißt das: Er muss weiter auf sein lang ersehntes Comeback in der Königsklasse des Motorsports warten.
Teammanager begründet Entscheidung
„Die Verpflichtung von zwei sehr erfahrenen Rennfahrern wie Bottas und Checo ist ein klares Zeichen unserer Absichten“, erklärte Cadillac-Teammanager Graeme Lowdon.
Er fügte hinzu: „Sie haben schon alles gesehen und wissen, was es braucht, um in der Formel 1 erfolgreich zu sein. Aber noch wichtiger ist, dass sie verstehen, was es bedeutet, beim Aufbau eines Teams mitzuhelfen.“
Die beiden Fahrer freuen sich auf die neue Herausforderung. „Es kommt nicht jeden Tag vor, dass man die Chance bekommt, Teil von etwas zu sein, das von Grund auf neu aufgebaut wird, und dabei mitzuhelfen, es zu etwas zu formen, das wirklich in die Formel 1 gehört“, erklärte Bottas.
Pérez sprach von einem „unglaublich spannendem neuen Kapitel“. Es sei „eine Ehre“, Teil des neuen Teams zu sein, ergänzte der Mexikaner.
Geballte Erfahrung bei Cadillac
Zur Vertragslaufzeit der Piloten machte Cadillac keine genauen Angaben. Gemeinsam bringen Pérez und Bottas 16 Grand-Prix-Siege und die Erfahrung aus über 400 Formel-1-Starts mit.
Für Pérez ist der Cadillac-Deal ein Formel-1-Comeback. Nach seiner Entlassung bei Red Bull Ende 2024 war der Mexikaner ohne Stammcockpit.
Valtteri Bottas wiederum verlor nach zwei Jahren bei Sauber Ende 2024 sein Cockpit und kehrte 2025 als Mercedes-Reservefahrer ins Fahrerlager zurück.
Auch Schumacher hatte sich bis zuletzt Hoffnungen auf ein Cadillac-Cockpit gemacht. Der Deutsche fährt derzeit für Alpine in der WEC. 2021 und 2022 war er in der Formel 1 für Haas im Einsatz.