Formel 1: Großer Preis von Ungarn LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 03.08.2025 • 12:00 Uhr In der Formel 1 steht der Grand Prix von Ungarn auf dem Programm. Gibt es eine dicke Überraschung?

Endet am Sonntag beim Grand Prix von Ungarn die lange Durststrecke von Ferrari? Am 1. September 2024 gewann Charles Leclerc in Monza letztmals ein Rennen für die Scuderia. Nun bietet sich die große Chance auf den nächsten Erfolg.

Der Monegasse hat am Samstag im Qualifying die scheinbar übermächtigen McLaren düpiert und sich die Pole Position gesichert. Der Ferrari-Pilot verwies WM-Spitzenreiter Oscar Piastri und dessen McLaren-Teamkollegen Lando Norris auf die Startplätze zwei und drei.

Formel 1 in Ungarn: So können Sie das Rennen in Budapest live im TV & Stream verfolgen

TV: Sky, RTL

Sky, RTL Stream: WOW, RTL+

WOW, RTL+ Liveticker: SPORT1 und SPORT1 App

Behält Leclerc nun auch im Rennen die Nase vorne und lässt Ferrari jubeln? In dieser Saison gelangen neben McLaren nur zweimal Max Verstappen und einmal George Russell ein Rennsieg.

Immerhin gewann Lewis Hamilton in dieser Saison am 22. März im Sprint von China. Doch als offizieller Sieg wird dies nicht geführt. Der Rekord-Weltmeister erlebte übrigens eine weitere Enttäuschung. Der Rekordsieger auf dem Hungaroring erreichte im zweiten Ferrari lediglich Rang zwölf.

Weltmeister Max Verstappen bekam seine Probleme aus den Trainingseinheiten nicht in den Griff und qualifizierte sich im Red Bull nur auf Position acht für das letzte Formel-1-Rennen vor der knapp vierwöchigen Sommerpause