Formel-1-Legende sicher: Hamilton muss sofort aufhören!

Lewis Hamilton ist nach dem Ungarn-GP am Boden zerstört. Nun rät ihm ein Wegbegleiter zu einem drastischen Schritt.

Lewis Hamilton sorgte am Wochenende in Ungarn mit seinen schwachen Leistungen und seinem anschließenden Auftreten für Aufsehen . Eine Legende der Königsklasse legt ihm nun sogar einen Rücktritt nahe.

„Er würde sich selbst betrügen, wenn er weitermacht. Er sollte jetzt aufhören“, erklärte der ehemalige Formel-1-Boss Bernie Ecclestone in der Sports Mail .

Der 94-Jährige hatte in der Motorsport-Königsklasse bis 2017 das Sagen und seit dessen Debüt im Jahr 2007 stets einen engen Draht zu Hamilton.

Der Brite fügte an: „Lewis ist müde. Er macht das, was er immer macht, schon ewig. Er braucht endlich eine Pause, einen Neustart, um etwas völlig anderes zu machen.“

Hamilton? „Er braucht eine Pause“

Hamilton zeigte sich das ganze Wochenende über niedergeschlagen. „Ich bin nutzlos, absolut nutzlos“, schlug er nach dem Qualifying und Rang zwölf bei Sky drastische Töne an. Er riet Ferrari sogar: „Das Team hat kein Problem, denn das Auto steht auf Pole. Also müssen wir wahrscheinlich den Fahrer wechseln.“

„Ich möchte nicht, dass Lewis etwas Schlimmes passiert. Er kämpft nicht um die Weltmeisterschaft und befindet sich in einer Phase seines Lebens, in der es sich nicht lohnt, zwei Jahre mit einem gebrochenen Rücken oder etwas anderem Schlimmen im Bett zu verbringen“, so Ecclestone.