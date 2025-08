Formel 1: McLaren-Duo dominiert im Ungarn-Training

Keine Überraschung im Freitagstraining zum Großen Preis von Ungarn: Die WM-Anwärter von McLaren haben zum Auftakt des Rennwochenendes am Hungaroring wie so oft in dieser Saison den Ton angegeben. Der WM-Zweite Lando Norris setzte in 1:15,624 Minuten die Tagesbestzeit, Gesamtspitzenreiter Oscar Piastri lag allerdings bemerkenswerte 0,291 Sekunden dahinter auf Rang zwei.