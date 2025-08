Formel 1: "Unfahrbar!" Ferrari-Star tobt

Beim Rennen in Ungarn sah es dabei zunächst lange so aus, als wenn er seinen Fluch brechen könnte. Leclerc führte das Rennen nach einem starken Start souverän an. Doch nach seinem zweiten Boxenstopp bekam er Probleme und verpasste sogar noch das Podium.

Dementsprechend genervt zeigte er sich nach dem Rennen bei Sky : „Ich bin einfach extrem frustriert und deshalb war ich auch so laut am Funk. Wir haben hier einmal die Möglichkeit ein Rennen zu gewinnen und haben diese Gelegenheit heute komplett verpasst.“

Formel 1: Leclerc tobte am Funk

„Das ist so unglaublich frustrierend! Wir haben jegliche Wettbewerbsfähigkeit verloren. Ihr hättet einfach auf mich hören müssen und ich hätte einen anderen Weg gefunden, mit diesen Problemen umzugehen“, funkte Leclerc an die Box.

„Haben die komplette Pace verloren“

Den Frust seines Piloten konnte auch Ferrari-Teamchef Fred Vasseur gut verstehen: „Ich weiß nicht, ob es genau in Runde 40 war, aber was stimmt ist, dass unsere Pace in den ersten beiden Stints sehr stark war. Da waren wir noch in Führung und konnten sogar einen Abstand auf die McLaren herausfahren.“