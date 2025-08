Hamilton am Boden: "Ich bin nutzlos"

Der Formel-1-Rekordweltmeister zählt sich selbst an nach dem Ungarn-Qualifying - während sein Teamkollege die Pole Position holt.

Lewis Hamilton ist für seinen Pathos bekannt, doch so am Boden wie nach dem Qualifying zum Großen Preis von Ungarn hat sich der Formel-1-Rekordweltmeister selten der Öffentlichkeit präsentiert. "Immer liegt es an mir. Ich bin nutzlos", sagte Hamilton bei Sky Sports UK: "Das Team ist nicht das Problem, das andere Auto steht ja auf Pole. Das Team muss wahrscheinlich den Fahrer wechseln."