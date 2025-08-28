"Nicht wirklich": Verstappen hakt Saison ab

SID 28.08.2025 • 17:50 Uhr Max Verstappen will vor seinem Heimspiel in Zandvoort für das verbleibende Jahr kein Ziel mehr ausgeben.

Weltmeister Max Verstappen startet ohne echtes sportliches Ziel aus der Formel-1-Sommerpause. „Nein, nicht wirklich“, sagte der Weltmeister vor seinem Heimrennen am Sonntag (15.00 Uhr) auf die Frage, ob er sich gedanklich noch mit seiner Position im Titelkampf beschäftige. In den kommenden drei Monaten werde es darum gehen, den Red Bull „besser zu verstehen und einfach das Beste rauszuholen“.

Vor den letzten zehn Rennwochenenden der Saison liegt Verstappen 97 Punkte hinter WM-Spitzenreiter Oscar Piastri im McLaren, der wiederum neun Punkte Vorsprung auf seinen Teamkollegen Lando Norris hat. Das Duo dürfte die Weltmeisterschaft unter sich ausmachen.