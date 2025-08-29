Norris vor Piastri - Alonso stark

SID 29.08.2025 • 17:31 Uhr Die McLaren geben auch in Zandvoort gleich wieder den Ton an. Für Max Verstappen ist es kein verheißungsvoller Auftakt.

Lando Norris hat sich gleich nach der Sommerpause der Formel 1 auf die Jagd nach Oscar Piastri eingestimmt. Der McLaren-Pilot war zum Auftakt beim Großen Preis der Niederlande durchgehend schneller als sein Teamrivale, der das Rennen in Zandvoort am Sonntag (15.00 Uhr/RTL und Sky) als WM-Führender angeht.

Nur 89 Tausendstel trennten die beiden am Ende der freien Trainings am Freitag voneinander, überraschend schob sich am Nachmittag noch ein Pilot dazwischen: Fernando Alonso wurde im bemerkenswert schnellen Aston Martin Zweiter. Weltmeister Max Verstappen im Red Bull musste sich vor seinem Heimrennen mit Platz fünf hinter Mercedes-Pilot George Russell begnügen. Gleich dahinter war Lewis Hamilton der schnellere Ferrari-Pilot, Charles Leclerc wurde nur Achter.

Nico Hülkenberg machte als Zehnter Hoffnung auf das nächste Punkte-Ergebnis für Sauber. Die schnellere Session am Nachmittag war auf dem engen Kurs in den Dünen der Nordsee zweimal mit Roter Flagge unterbrochen. Am Mittag war auch Verstappen ins Kiesbett gerutscht und musste zu Fuß zur Box zurückkehren.