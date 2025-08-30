Formel 1: Piastri-Pole! Verstappen ohne Chance

SID 30.08.2025 • 16:09 Uhr Lediglich 12 Tausendstel trennen die beiden McLaren-Piloten im Qualifying.

Oscar Piastri hat den Angriff von Lando Norris abgewehrt und sich die Pole Position für den Grand Prix der Niederlande gesichert. Der Australier gewann das extrem enge McLaren-Teamduell im ersten Qualifying nach der Sommerpause, in Zandvoort war er am Ende bloß zwölf Tausendstelsekunden schneller und verwies Norris auf Rang zwei.

Vor dem Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/RTL und Sky) führt Piastri das WM-Klassement mit neun Punkten Vorsprung auf den Briten an. Bis zum Qualifying hatte Norris in jeder Session in Zandvoort die Bestzeit gesetzt.

Verstappen geht als Dritter ins Heimrennen

Max Verstappen hat als WM-Dritter bereits 97 Punkte Rückstand, der Weltmeister im Red Bull wird sein Heimrennen von Platz drei starten. Überraschend auf Rang vier landete Isack Hadjar (Racing Bulls) vor Mercedes-Pilot George Russell. Erst dahinter sortierte sich das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Lewis Hamilton ein.