Strafe für Hamilton: Fünf Plätze zurück in Monza

Der völlig missratene Sonntag in Zandvoort wird für Lewis Hamilton und Ferrari auch noch beim anstehenden Heimrennen in Monza nachwirken. Hamilton wurde fast vier Stunden nach dem Ende des Großen Preises der Niederlande mit einer Strafe belegt, er wird in der Startaufstellung beim Grand Prix von Italien am kommenden Sonntag (15 Uhr) um fünf Plätze zurückversetzt.

Grund ist ein Vergehen, das der Engländer noch vor dem Start des Rennens in Zandvoort beging: Während seiner Sichtungsrunden war Hamilton trotz doppelt geschwenkter Gelber Flagge in der letzten Kurve zu schnell unterwegs.

Hamilton flog nach Fahrfehler raus

Weil es in Zandvoort hinter der letzten Kurve mit der Boxeneinfahrt recht eng zugeht, hatte der Renndirektor alle Teilnehmer aufgefordert, während der Sichtungsrunden dort das Tempo zu drosseln, „um die Sicherheit aller in der Startaufstellung und der Boxengasse zu gewährleisten“. Dies wurde durch die Gelben Flaggen angezeigt, Hamilton fuhr dennoch zweimal zu schnell.