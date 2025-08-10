"Traktor muss gelenkt werden": Vettel kann sich F1-Job vorstellen

SID 10.08.2025 • 07:07 Uhr Als Fahrer wird der Ex-Weltmeister nicht zurückkehren, aber vielleicht in anderer Funktion. Derzeit hat er aber auch ohne die Formel 1 viel zu tun.

Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel kann sich eine Zukunft in der Formel 1 vorstellen. „Als Fahrer nicht, die Zeit ist vorbei. Aber vielleicht die ein oder andere Funktion zu übernehmen ist absolut denkbar“, sagte Vettel im ZDF-Sportstudio. Im Moment jedoch, so der 38-Jährige, „bin ich recht zufrieden und habe genug zu tun.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Heppenheimer war Ende 2022 aus der Motorsport-Königsklasse ausgestiegen, er wollte auch mehr Zeit mit seiner Frau Hanna und seinen drei Kindern verbringen, hatte er damals betont.

Derzeit macht er eine Ausbildung im landwirtschaftlichen Bereich, setzt sich für Umwelt- und Nachhaltigkeitsprojekte ein und ist Miteigentümer des Segelteams Germany SailGP. „Die Kids machen unheimlich viel Spaß zu Hause, der Traktor muss gelenkt werden“, sagte Vettel: „Aber wer weiß.“

Vettel als Marko-Nachfolger bei Red Bull?

Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko hatte Vettel schon mal als idealen Nachfolger bezeichnet.

{ "placeholderType": "MREC" }