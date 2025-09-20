Alonso in der Formel 1: "... dann ist 2026 mein letztes Jahr"

SID 20.09.2025 • 06:32 Uhr Der 44-Jährige sieht sein Karriere-Ende am Horizont.

Der zweimalige Weltmeister Fernando Alonso hofft im kommenden Jahr auf einen deutlichen Aufschwung seines Aston-Martin-Teams in der Formel 1 - damit er anschließend in Ruhe seine Karriere beenden kann. "Wenn das Auto gut ist, dann ist 2026 wahrscheinlich mein letztes Jahr", sagte der 44-Jährige im Interview mit der spanischen Zeitung AS: "Wenn das Auto nicht gut ist, dann kann es sein, dass ich ein weiteres Jahr bleibe, um mit einem guten Gefühl abzutreten."

Alonso, Weltmeister von 2005 und 2006, fährt mit Aston Martin in diesem Jahr meist hinterher, liegt nur auf Rang zwölf der Fahrer-WM. Die Saison 2026 könnte allerdings große Veränderungen im Feld bringen, weil dann für Antrieb und Autos neue Reglements gelten. Aston Martin bereitet diese Phase mit großem finanziellen Aufwand vor, hat unter anderem den Star-Designer Adrian Newey verpflichtet, dessen Autos in der Formel 1 bereits 14 Fahrer- und zwölf Teamtitel eingefahren haben.

Auch Alonso zeigt sich angesichts dieser Veränderungen "sehr motiviert" für das kommende Jahr, "weil ich weiß, dass es meine letzte Chance ist." Es sei "die letzte Reglementänderung, die ich erleben werde, und die letzte Chance, einen weiteren Grand Prix zu gewinnen, gute Dinge zu genießen, auf das Podium zu steigen und um eine Meisterschaft zu kämpfen".