"Oh nein, ist das euer Ernst?" Bittere Pille für Hülkenberg

SPORT1 07.09.2025 • 15:25 Uhr Für den 38-Jährigen ist das Rennen in Monza vorbei, bevor es überhaupt begonnen hat.

Großes Pech für Nico Hülkenberg! Der deutsche Sauber-Pilot musste in Monza sein Fahrzeug schon in der Aufwärmrunde wegen eines Defekts an der Hydraulik abstellen.

Damit war der Große Preis von Italien (JETZT im LIVETICKER) für den Routinier aus Emmerich bereits vorbei, bevor er überhaupt begonnen hat.

Das Team habe „ein technisches Problem“ am Auto entdeckt, „das mit dem Hydrauliksystem zusammenhing. Dieses konnte nicht repariert werden, daher mussten wir das Auto aus dem Rennen nehmen“, teilte Sauber mit.

Kurz bevor die Autos ihre Startpositionen einnahmen, hatte sich der Kommandostand bei Hülkenberg gemeldet. „Stell das Auto ab“, hieß es knapp. „Oh nein, ist das euer Ernst?“, funkte der Deutsche.

Besonders bitter dabei ist die Tatsache, dass er nach einem guten Qualifying berechtigte Chancen auf eine Top-Ten-Platzierung hatte.

Kommentator: „Da wäre was möglich gewesen“

„Da wäre was möglich gewesen für Hülkenberg von Startplatz zwölf aus - bei dem Speed, den Sauber hat“, sagte Sky-Kommentator Sascha Roos.

Hülkenberg feierte in dieser Saison die erste Podiumsplatzierung seiner Karriere und steht derzeit auf Platz neun der WM-Wertung.

