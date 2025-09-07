Defekt: Hülkenberg steigt in Monza vor dem Start aus

SID 07.09.2025 • 15:45 Uhr Für den Sauber-Piloten gibt es damit auch in Italien keine Punkte.

Für Nico Hülkenberg läuft es seit seinem sensationellen Podestplatz im Juli in der Formel 1 weiterhin nicht nach Wunsch. Der 38-Jährige konnte beim Großen Preis von Italien nicht starten, weil ein Defekt an seinem Sauber vorlag.

Das Team habe „ein technisches Problem“ am Auto entdeckt, „das mit dem Hydrauliksystem zusammenhing. Dieses konnte nicht repariert werden, daher mussten wir das Auto aus dem Rennen nehmen“, teilte Sauber mit.

Kurz bevor die Autos ihre Startpositionen einnahmen, hatte sich der Kommandostand bei Hülkenberg gemeldet. „Stell das Auto ab“, hieß es knapp. „Oh nein, ist das euer Ernst?“, funkte der Deutsche.