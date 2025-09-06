Hintertür für Schumacher? F1-Team verkündet Fahrer-Entscheidung

SID 06.09.2025 • 10:43 Uhr Der Franzose Pierre Gasly fährt auch weiterhin für Alpine. In dieser Saison wartet er noch auf ein Topergebnis.

Formel-1-Pilot Pierre Gasly bleibt Alpine bis 2028 erhalten. Die Vertragsverlängerung mit dem 29-Jährigen verkündete der französische Rennstall am 5. Jahrestag von Gaslys bisher einzigem Grand-Prix-Sieg in Monza. Gasly fährt seit 2023 für Alpine.

Er freue sich auf die „langfristige Zukunft“ bei Alpine, sagte Gasly, der ambitionierte Ziele formulierte: „Ich möchte auch in den kommenden Jahren hier sein und unser gemeinsames Ziel erreichen: Rennen und Weltmeisterschaften gewinnen. Wir sitzen alle im selben Boot, und ich freue mich darauf, diese besondere Geschichte fortzuschreiben.“

Gasly feierte 2017 beim Team Toro Rosso sein Formel-1-Debüt, insgesamt hat er 168 Grand Prix bestritten. 2020 in Monza gelang ihm sein einziger Sieg. Im Alpine-Auto hat er bisher zwei Podiumsplätze vorzuweisen - in dieser Saison wartet er aber noch auf ein Top-Ergebnis, Alpine ist derzeit Letzter der Team-WM.

In der kommenden Saison greift ein komplett neues Reglement, „wir sind für diese neue Ära gut vorbereitet“, sagte Alpines Formel-1-Boss Flavio Briatore, der Gasly dabei eine Führungsrolle zuschreibt.

