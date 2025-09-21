Formel 1: Hamilton ignoriert Stallorder von Ferrari

SPORT1 21.09.2025 • 15:52 Uhr Beim Baku-Grand-Prix ignoriert Lewis Hamilton eine Stallorder von Ferrari. Könnte dies zum Problem werden?

Könnte diese Aktion bei der Scuderia noch für Ärger sorgen? Beim Großen Preis von Aserbaidschan in Baku ging für die beiden Ferrari-Piloten nicht allzu viel. Gut sieben Runden vor dem Ende rangierten Charles Leclerc und Lewis Hamilton auf den Plätzen acht und neun.

Dann entschied sich der Kommandostand der Scuderia dazu, Hamilton an Leclerc vorbeizulassen. Die Hoffnung bestand dabei darin, dass es dem Briten gelingen könnte, zu dem davor fahrenden Trio aufzuschließen – was auch glückte, mehr allerdings nicht.

Eigentlich wollte das Team die Positionen dann aber wieder zurücktauschen. Passiert ist dies nicht. Und das, obwohl Hamiltons Renningenieur ihn dazu am Funk aufgefordert hatte.

Hamilton ignoriert Stallorder

„Lass Charles vorbei. Er liegt eineinhalb Sekunden hinter dir. Das ist die letzte Runde“, bekam der Rekord-Weltmeister auf die Ohren – und hörte weg.

Große Wut verspürte Teamkollege Leclerc deswegen aber nicht. Nach dem Rennen sagte er am Funk: „Es ist mir eigentlich egal, es geht nur um den achten Platz. Also ist es okay, er kann sich über diesen achten Platz freuen. Es ist nur dumm, weil es nicht fair ist.“