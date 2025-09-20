Formel 1 kommt bis 2030 nach Baku

SID 20.09.2025 • 14:00 Uhr Die Rennserie hat einen weiteren Vertrag verlängert, freie Stellen im Kalender gibt es immer weniger.

Die Formel 1 schafft weiter Fakten für ihren Rennkalender der kommenden Jahre. Am Samstag verkündete die Rennserie in Baku die Vertragsverlängerung für den Großen Preis von Aserbaidschan, das Rennen auf dem Stadtkurs bleibt nun bis mindestens 2030 Teil des Programms.

"Ich danke Präsident Ilham Alijew für die fortgesetzten Investitionen und das Bekenntnis zur Entwicklung dieses Events", sagte Formel-1-Chef Stefano Domenicali. Alijew führt das Land seit 2003 autoritär, die Formel 1 erhält von allen Rennausrichtern Antrittsprämien in unterschiedlicher Millionenhöhe. Baku gehört seit 2016 zum Kalender.