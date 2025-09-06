Formel 1: Verstappen stiehlt Ferrari in Monza die Show

Johannes Vehren 06.09.2025 • 17:17 Uhr Max Verstappen startet den Großen Preis von Monza von der Pole Position. Die beiden Ferraris schaffen es nicht in die Top-3.

Was für eine Runde von Max Verstappen! Der Red-Bull-Star hat sich für den Großen Preis von Monza die Pole Position gesichert. Der Niederländer knackte im Qualifying den Streckenrekord.

Nur 1:18,792 Minuten brauchte Verstappen für die Runde und war 0,077 Sekunden schneller als Lando Norris. Der McLaren-Star fuhr seine schnellste Runde nur wenige Augenblicke vor Verstappen. Für den Niederländer ist es die 45. Pole. Damit zieht er mit Sebastian Vettel gleich, der ebenfalls 45 Mal von P1 für Red Bull in ein Rennen ging.

Norris schlägt Piastri

„Es war eng, eigentlich hatte uns vor dem Qualifying ein bisschen gefehlt, aber wir haben noch ein paar wichtige Änderungen vorgenommen“, sagte Verstappen: „Mal schauen, was möglich ist, bisher war das Rennen für uns immer etwas schwieriger als das Qualifying.“

Der Niederländer landete vor Norris und Oscar Piastri (McLaren). Norris legte damit zumindest den Grundstein für ein Comeback im Titelkampf: Der Brite liegt 34 Punkte hinter dem WM-Spitzenreiter und benötigt dringend ein Erfolgserlebnis.

Hamilton strafversetzt

Erst auf den Plätzen vier und fünf sortierten sich die Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton ein. Hamilton wird aufgrund einer Fünf-Plätze-Strafe vom vorangegangenen Rennwochenende allerdings nur von Rang zehn starten. Vor allem Leclerc hatte in den Trainingssessions zuvor wie ein Kandidat für die Pole Position gewirkt.

Die Top-10 komplettierten George Russell, Kimi Antonelli (beide Mercedes), Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), Fernando Alonso (Aston Martin) und Yuki Tsunoda (Red Bull).

Hülkenberg in Q2 raus

Der deutsche Nico Hülkenberg schied in seinem Sauber bereits in Q2 aus und wird am Sonntag von P12 starten.

