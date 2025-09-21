"Plötzlicher Talentverlust": Schumacher watscht F1-Star ab

SPORT1 21.09.2025 • 13:31 Uhr Beim Großen Preis von Aserbaidschan in Baku verunfallt ausgerechnet der WM-Führende Oscar Piastri bereits in der ersten Runde. Ralf Schumacher fällt ein deutliches Urteil.

Bitteres Rennen für Oscar Piastri. Der WM-Führende der Formel 1 ist beim Großen Preis von Aserbaidschan in Baku (im LIVETICKER) bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Wie im Qualifying crashte der Australier auch im Rennen selbst.

„Nein, Piastri plankt ein. Das gibt es ja nicht. Für (Lando) Norris ist das wie gemalt", schrie Sky-Kommentator Sascha Roos auf. Als die Wiederholung zu sehen war, stellte Ex-F1-Pilot Ralf Schumacher knallhart fest: „Sudden loss of talent (plötzlicher Talentverlust).“

Bereits am Start hatte der 24-Jährige in Form eines Frühstarts gepatzt, in der Folge angehalten und den Start deshalb gänzlich in den Sand gesetzt. Der McLaren-Pilot fiel auf den letzten Platz zurück und knallte nach einem deutlichen Verbremser in Kurve sechs in die Mauer.

Baku-GP: Lange Serie von Piastri endet

Eine Verletzung zog sich der Sportler nicht zu. Das Rennen ging in der Folge bis zur vierten Runde hinter dem Safety Car weiter, ehe das Auto geborgen und die Strecke gesäubert wurde - und der Restart erfolgen konnte.

Bitter für Piastri: Mit dem Aus ist auch eine beeindruckende Serie gerissen. Zuvor hatte der Australier 34 Rennen in Folge Punkte erzielt.

Eine längere Serie gelang in der Historie der Königsklasse nur Lewis Hamilton (48 Rennen) und Max Verstappen (43 Rennen)

WM: Norris kann Boden gut machen

Der WM-Titel in der Teamwertung, den McLaren in Baku gewinnen hätte können, ist damit unwahrscheinlich geworden.