Formel 2: Italiener Fornaroli in Monza auf Titelkurs

Leonardo Fornaroli punktet in der Formel 2 in seiner Heimat stark und hält weiterhin Kurs auf seinen nächsten Titel im Nachwuchsrennsport.

Der Italiener Leonardo Fornaroli hat in der Heimat einen weiteren Schritt in Richtung seines ersten Titelgewinns in der Formel 2 gemacht. Nach seinem Sieg im Sprint am Samstag holte der 20-Jährige am Sonntag im Hauptrennen von Monza den fünften Platz. Er punktete damit stärker als ein Großteil seiner Verfolger - neuer Hauptkonkurrent ist nun allerdings Luke Browning.

Der Brite gewann das Rennen am Sonntag, holte zudem die Pole Position und punktete damit stark. Browning (Team Hitech) liegt als neuer Zweiter nun 21 Punkte hinter Fornaroli (Invicta Racing). Das deutsch-dänische Talent Oliver Goethe (MP Motorsport) verpasste als 16. wie schon am Samstag deutlich die Punkte.