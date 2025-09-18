Fühlt sich "unwohl": Russell tritt in Baku kürzer

SID 18.09.2025 • 10:06 Uhr George Russell ist am Donnerstag noch nicht an der Strecke. Nach aktuellem Stand wird er an den Trainings teilnehmen.

Mercedes-Pilot George Russell (27) muss vor dem Start beim Großen Preis von Aserbaidschan kürzer treten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Engländer sagte am Donnerstag seine Teilnahme an den obligatorischen Medienaktivitäten ab, „weil er sich unwohl fühlt“, das teilte sein Team am Morgen mit: „Er wird sich erholen, bevor es morgen auf die Strecke geht.“ Am Freitag stehen auf dem Stadtkurs in Baku die ersten beiden freien Trainings an (10.30 und 14 Uhr).

Russell ist in der aktuellen Saison erster Verfolger des Top-Trios bestehend aus den beiden McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris sowie Weltmeister Max Verstappen im Red Bull.