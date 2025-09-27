Max Verstappen brilliert bei Gastspiel in deutscher Serie

SID 27.09.2025 • 17:52 Uhr Der Formel-1-Weltmeister geht in der Grand-Prix-Pause erfolgreich in einer deutschen Rennserie fremd - und hat dort noch größere Pläne.

Debüt-Sieg am freien Wochenende: Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat gleich seine erste Rennteilnahme auf GT3-Niveau gewonnen und ist auf der Nordschleife dem großen Traum ein Stück näher gekommen.

Der Niederländer entschied im Ferrari 296 GT3 den neunten Lauf der Nürburgring Langstreckenmeisterschaft (NLS) für sich, er teilte sich das Auto des Teams Emil Frey Racing mit dem Briten Chris Lulham. Am vergangenen Sonntag hatte Verstappen das Formel-1-Rennen in Baku gewonnen, am kommenden Wochenende geht es für den Red-Bull-Star in Singapur weiter.

Verstappen siegt am Nürburgring: „Es war super“

„Es war super“, sagte Verstappen und blickte gleich auf das eigentliche, große Ziel in der Eifel voraus: Der 27-Jährige will so bald wie möglich das 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife bestreiten: „Ob das nächstes Jahr klappt, ist schwer zu sagen. Und wir brauchen natürlich noch mehr Erfahrung, ein paar mehr NLS-Rennen.“

Verstappen hatte erst Mitte des Monats seine Rennlizenz für die Nordschleife erworben, nötig dazu war die Rennteilnahme in einem GT4-Auto mit gedrosseltem Motor. Im deutlich schnelleren GT3-Boliden holte er am Samstag nun zunächst einen achtbaren dritten Platz im Qualifying - und setzte sich dann gleich zum Start des Vier-Stunden-Rennens an die Spitze.

