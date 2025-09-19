McLaren-Probleme in Baku: Hamilton vorne

SID 19.09.2025 • 15:16 Uhr Im zweiten freien Training krachen Lando Norris und Oscar Piastri gegen die Leitplanke. Ferrari findet dagegen schnell sein Tempo.

Beide McLaren in der Leitplanke, Ferrari dagegen auf und davon: Das freie Training zum Großen Preis von Aserbaidschan hat einen unerwarteten Verlauf genommen. Rekordweltmeister Lewis Hamilton drehte die schnellste Runde des Freitags, nur 74 Tausendstelsekunden langsamer war sein Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc.

Die beiden Titelkandidaten Oscar Piastri und Lando Norris krachten mit ihren McLaren dagegen jeweils feste an die Streckenbegrenzung und konnten in der Nachmittagssession dadurch kaum schnelle Runden drehen. Im ersten freien Training hatten beide doch die Zeitenliste angeführt.

McLaren winkt Rekord

Dass Ferrari sich nun auf der Höhe zeigt, ist interessant mit Blick auf das weitere Wochenende: Die Scuderia ist das Team, welches den vorzeitigen Triumph McLarens in der Team-WM am ehesten verhindern kann. Piastri und Norris müssten am Sonntag (13.00 Uhr im LIVETICKER) neun Punkte mehr holen als Hamilton und Leclerc, dann wäre der Triumph schon sieben Rennen vor Schluss perfekt. Das wiederum wäre ein Rekord in der Formel 1.

Am Freitag war McLaren aber zunächst weit hinten dran. Norris wurde Zehnter, Piastri Zwölfter, den Ton gab Ferrari an. Mit fast einer halben Sekunde Rückstand landete George Russell im Mercedes auf Rang drei, Weltmeister Max Verstappen wurde im Red Bull Sechster. Nico Hülkenberg kam im Sauber auf den 18. Rang.

