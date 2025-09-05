Mindestens zehn Jahre: Formel 1 weiter in Monaco

SID 05.09.2025 • 13:34 Uhr Der ohnehin noch lange gültige Vertrag wird bis 2035 ausgedehnt. Dabei gibt es stets auch Kritik an diesem Rennen.

Das Fürstentum Monaco bleibt in den kommenden zehn Jahren Austragungsort der Formel 1. Der ohnehin bereits langfristig gültige Vertrag für das Traditionsrennen wurde um weitere vier Jahre bis 2035 verlängert, das teilte die Rennserie am Freitag in Monza mit. Die Maßnahme kommt überraschend, erst im vergangenen November hatten beide Seiten die Zusammenarbeit bis 2031 ausgedehnt.

„Ich bin erfreut, die Verlängerung für dieses fantastische Event verkünden zu dürfen. Es ist ein ikonisches Rennen, das von allen Fahrern und Fans geliebt wird“, wurde Formel-1-Chef Stefano Domenicali in der Mitteilung zitiert.

Dabei war die Veranstaltung in den vergangenen Jahren nicht unumstritten und gibt auch Anlass zur Kritik. Immer wieder gab es Zweifel an der Zukunft des Rennens, das seit 1955 ununterbrochen Teil der Formel-1-Saison ist. Grund ist vor allem die aufgrund der baulichen Gegebenheiten sehr enge und kaum veränderbare Streckenführung und die daher stets recht ereignislosen Rennsonntage.