Schweizerin Villars will FIA-Präsidentin werden

Die Schweizerin Laura Villars will sich als erste Frau an die Spitze des Automobil-Weltverbands FIA wählen lassen. Villars (28) kündigte ihre Kandidatur im Vorfeld des Formel-1-Rennens in Baku an, sie würde damit bei der Wahl im Dezember gegen den Amtsinhaber Mohammed Ben Sulayem (63/Vereinigte Arabische Emirate) und Tim Mayer (59/USA) antreten.

Allerdings lagen der Rechtsabteilung der FIA bis Donnerstag nach SID-Informationen keinerlei Unterlagen von Villars Seite vor, auch eine Kontaktaufnahme hat es noch nicht gegeben, was problematisch sein könnte: Jeder Kandidatur muss eine Liste der künftigen Anwärterinnen und Anwärter für den Motorsport-Weltrat beigefügt werden, die Frist hierfür endet offiziell am Freitag.

Villars, selbst Rennfahrerin und Unternehmerin, ist bislang auf Formel-3- und Formel-4-Niveau sowie auf der Langstrecke gefahren. „Mein Ziel ist eine Führung, die demokratischer, transparenter, verantwortungsbewusster und offen für Frauen und neue Generationen ist“, ließ Villars wissen: „Ich glaube fest daran, dass der Motorsport Vielfalt und Innovation braucht, um die jüngeren Generationen weltweit weiterhin zu inspirieren.“