Wie 1975: Ferrari mit Lauda-Design in Monza

SID 03.09.2025 • 16:25 Uhr Zum 50. Jubiläum von Niki Laudas erstem WM-Titel greift Ferrari für das Heimrennen in der Formel 1 auf ein Retro-Design zurück.

Ferrari hat zum 50. Jahrestag des ersten WM-Titels von Niki Lauda eine Sonderlackierung für den Großen Preis von Italien angekündigt. Beim Heimrennen der Scuderia am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) in Monza wird den Formel-1-Wagen von Charles Leclerc und Lewis Hamilton ein Retro-Design in Anlehnung an das Modell 312 T verpasst, mit dem Lauda 1975 in Monza erstmals Weltmeister geworden war.

Die Speziallackierung ist im klassischen Rotton des 312 T gehalten, ergänzt wird sie durch ein weißes Motorgehäuse und einen silbernen Heckflügel im Stil des damaligen Aluminium-Teils. Auch die Fahrer und Mechaniker tragen Overalls im Retro-Look.

Laudas dritter Platz beim Italien-Grand-Prix 1975 reichte damals zum Titelgewinn. Es war der erste von am Ende drei WM-Titeln (1977, 1984) in seiner Karriere. Der Österreicher war 2019 im Alter von 70 Jahren verstorben.