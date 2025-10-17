Apple TV holt Formel-1 USA Exklusivrechte ab 2026

SPORT1 17.10.2025 • 16:37 Uhr Apple überträgt ab der Saison 2026 alle Formel-1-Sessions der USA-Rennen. Der Deal hat ein hohes finanzielles Volumen.

Apple macht Ernst! Ab 2026 laufen alle Formel-1-Sessions in den USA exklusiv auf Apple TV. Der Tech-Gigant setzte sich gegen den bisherigen Rechtehalter ESPN durch und unterzeichnete einen Fünfjahresvertrag mit dem kommerziellen Rechteinhaber der Königsklasse.

{ "placeholderType": "MREC" }

Konkrete Zahlen nannten die Parteien nicht. Motorsport.com berichtet jedoch, Apple zahle jährlich über 140 Millionen US-Dollar - ein kräftiger Aufschlag gegenüber den rund 90 Millionen US-Dollar, die ESPN seit 2023 überweist.

Alles auf einer Plattform

Für Apple ist der Schritt logisch: Nach dem Kassenerfolg des gemeinsam produzierten Blockbusters „F1: The Movie“ baut der Konzern sein Engagement im Motorsport massiv aus.

Training, Qualifying und Rennen - ab der Saison 2026 können US-Abonnenten jedes Live-Bild über Apple TV abrufen. Ausgewählte Läufe und Sessions sollen sogar kostenfrei innerhalb der App laufen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Streaming boomt bei jungen Fans

Eine spanischsprachige Tonspur ist ebenfalls geplant. Die bisher eigenständige App F1 TV verschwindet in den USA, ihr Premium-Angebot geht ohne Zusatzgebühr in das reguläre Apple-Abo auf, das dort 12,99 US-Dollar pro Monat kostet.

Der Deal spiegelt den rapiden Wandel im Medienkonsum wider. Laut der globalen Fan-Umfrage von Motorsport Network und Formel 1 aus diesem Jahr sind 47 Prozent der neuen US-Fans zwischen 18 und 24 Jahren alt, mehr als die Hälfte davon weiblich. Genau diese Zielgruppe bevorzugt Streaming gegenüber linearem Fernsehen - eine Entwicklung, die der Sport seit „Drive to Survive“ gezielt befeuert.

Domenicali und Cue voller Euphorie

„Diese Partnerschaft erlaubt es uns, unser Wachstumspotenzial in den USA voll auszuschöpfen“, freut sich Formel-1-CEO Stefano Domenicali. Man habe in den vergangenen drei Jahren eng mit Apple zusammengearbeitet, „um F1: The Movie zu produzieren, der weltweit eingeschlagen hat. Jetzt wollen wir durch Live-Übertragungen und ganzjährige Inhalte neue Fans begeistern.“

Auch Eddy Cue, Apples Senior Vice President of Services, spricht von einem „Transformationsjahr 2026“, in dem neue Regeln und Teams auf frische Boliden treffen: „Wir bieten unseren Kunden eine Fan-Experience, wie nur Apple sie liefern kann.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Apple setzt auf Synergieeffekte