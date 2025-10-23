Formel 1: "Eine Bedrohung" - Piastri warnt vor Verstappen

SID 23.10.2025 • 22:05 Uhr Oscar Piastri führt die Fahrer-WM in der Formel 1 an. Doch Weltmeister Max Verstappen hat gehörig aufgeholt.

WM-Spitzenreiter Oscar Piastri rechnet beim Großen Preis von Mexiko (Sonntag, 21.00 Uhr) fest mit dem nächsten Angriff von Formel-1-Weltmeister Max Verstappen und Red Bull. „Ich bin mir sicher, dass sie auch dieses Wochenende wieder eine Bedrohung sein werden“, sagte McLaren-Pilot Piastri am Donnerstag.

Verstappen hat drei der vergangenen vier Rennen gewonnen und plötzlich wieder reelle Chancen auf den fünften WM-Titel. Piastris Vorsprung auf den Niederländer ist nach mehreren durchwachsenen Vorstellungen auf 40 Punkte geschrumpft. McLaren-Teamkollege Lando Norris liegt nur 14 Zähler zurück.