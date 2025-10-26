Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Formel 1
Formel 1
NEWS
FAHRERWERTUNG
TEAMWERTUNG
KALENDER
LIVETICKER
ERGEBNISSE
Formel 1>

Formel 1: "Wollt ihr mich verarschen? Ich hätte sie töten können"

Formel-1-Star verhindert Tragödie

Liam Lawson scheidet beim Grand Prix in Mexiko früh aus, verhindert jedoch eine Tragödie.
Lando Norris holt sich souverän den Sieg beim Großen Preis von Mexiko und überholt damit seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri. Auch Max Verstappen darf weiter vom WM-Titel träumen.
Vincent Wuttke
Liam Lawson scheidet beim Grand Prix in Mexiko früh aus, verhindert jedoch eine Tragödie.

Für Liam Lawson war es ein Wochenende zum Vergessen. Dennoch war der Neuseeländer ein stiller Held beim Grand Prix von Mexiko. Denn der Formel-1-Pilot verhinderte eine Tragödie.

In Runde drei kam der Pilot von den Racing Bulls an die Box und ließ sich den Frontflügel wechseln. Danach fuhr er zurück auf die Strecke, bog in Kurve eins ein und verhinderte dann mit einer geistesgegenwärtigen Reaktion einen Unfall mit zwei Streckenhelfern. Die sammelten Teile vom Asphalt, wurden nicht vorgewarnt und liefen von der Strecke. Das Auto erfasste die Marshalls fast.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Doch Lawson erkannte die Personen zum Glück rechtzeitig und fuhr direkt neben ihnen vorbei. Die Szene ging in der wilden Anfangsphase erst unter und wurde erst gegen Ende des Rennens thematisiert. „Wollt ihr mich verdammt nochmal verarschen? Ich hätte sie töten können“, rastete der Fahrer im Teamradio aus.

Kommentator Sascha Roos reagierte bei Sky geschockt: „Das ist erschreckend. Und das war echt knapp. Das willst du nicht haben.“ Experte Ralf Schumacher fügte an: „Die haben nicht damit gerechnet, dass er so schnell wieder aus der Box kommt.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite