Formel 1: Ex-Weltmeister verkündet Karriereende

SPORT1 30.10.2025 • 15:03 Uhr Seine Formel-1-Karriere hat Jenson Button schon vor vielen Jahren beendet. Jetzt hängt der Engländer seinen Helm endgültig an den Nagel.

Jenson Button hat das endgültige Ende seiner aktiven Motorsportkarriere verkündet. Anfang November wird der Formel-1-Weltmeister von 2009 sein letztes Rennen bestreiten: das Finale der WEC-Saison 2025 in Bahrain.

„Das wird mein letztes Rennen sein. Ich habe Bahrain immer gemocht, ich finde, es ist eine tolle Strecke, und ich werde es so sehr wie möglich genießen, denn damit endet meine professionelle Rennfahrerkarriere“, sagte Button in einem Interview mit der BBC.

Button fährt seit 2024 in der Hypercar-Klasse der WEC für das britische Team Jota. In der laufenden Saison teilt er sich das Cockpit mit Earl Bamber und Sébastien Bourdais. Fest stand bereits, dass der Brite am Ende dieses Jahres aus der Rennserie zurücktreten werde – jetzt zieht er aber einen kompletten Strich unter seine Laufbahn als aktiver Fahrer.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Button: „Mein Leben ist viel zu hektisch geworden“

„Mein Leben ist viel zu hektisch geworden. Es wäre weder dem Team noch mir selbst gegenüber fair, wenn ich in die Saison 2026 gehe und sage, ich hätte genügend Zeit dafür“, begründete Button seine Entscheidung und fügte hinzu: „Meine Kinder sind vier und sechs Jahre alt. Wenn man eine Woche lang weg ist, verpasst man so viel, dass man diese Zeit nie wieder zurückbekommt.“

Button trat von 2000 bis 2016 in der Formel 1 an. Dort nahm er an 306 Rennwochenenden teil, war 15 Mal siegreich und feierte 2009 seinen größten Erfolg, als er mit Brawn Weltmeister wurde. 2017 kehrte er als Ersatz für Fernando Alonso beim Großen Preis von Monaco noch einmalig in die Königsklasse zurück.

Nach Formel 1: Button fuhr in verschiedenen Rennserien

Anschließend ging es für ihn in verschiedenen Rennserien weiter. Button startete in der Extreme E, der NASCAR-Cup-Serie, der IMSA, der DTM, der japanischen Super-GT-Serie und zuletzt eben in der WEC.