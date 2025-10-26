Formel 1 heute live: Großer Preis von Mexiko im TV, Stream, Ticker

SPORT1 26.10.2025 • 18:00 Uhr In der Formel 1 steht der Große Preis von Mexiko auf dem Programm. Verliert Oscar Piastri im Autódromo seine WM-Führung?

Die Formel 1 biegt auf die Zielgerade ein. Mit dem Großen Preis von Mexiko steht am Sonntagabend bereits das 20. Rennen der Saison auf dem Programm (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Der Konstrukteurs-Titel ist McLaren 2025 zwar nicht mehr zu nehmen, der Ausgang der Fahrerwertung ist im fünftletzten Rennen der Saison aber noch gänzlich offen.

Formel 1: So können Sie das Rennen in Mexiko live im TV und Stream verfolgen

TV : Sky

: Sky Stream : WOW

: WOW Liveticker: SPORT1.de

Zwar führt weiterhin der Australier Oscar Piastri im McLaren die Wertung an, sein Vorsprung auf Teamkollege Lando Norris beträgt aber nur noch 14 Punkte. Und auch Weltmeister Max Verstappen ist nach seinen jüngsten Erfolgen signifikant näher gerückt und liegt nur noch 40 Zähler hinter Piastri.

Verliert Norris seine WM-Führung?

Dem Australier droht also Ungemach - und das schon in Mexiko. Denn beim Umlauf im Autódromo Hermanos Rodríguez geht der 24-Jährige nach einem enttäuschenden Qualifying nur von Platz sieben aus in das Rennen.

Sein ärgster Widersacher, Teamkollege Norris, startet derweil von der Pole und hat beste Aussichten, die bei einem Sieg erhältlichen 25 Punkte einzustreichen.

„Es ist schön, wieder auf der Pole zu stehen. Ich habe mich den ganzen Tag gut gefühlt. Ich bin hier, um zu siegen. Ich erwarte einen Kampf, aber ich richte den Blick nach vorn“, zeigte sich der Brite nach der Qualifikation motiviert.