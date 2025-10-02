Formel 1: Hitzealarm ausgerufen! Das hat Konsequenzen

SPORT1 02.10.2025 • 16:30 Uhr Die FIA ruft vor dem Grand Prix in Singapur offiziell einen Hitzealarm aus. Das hat Konsequenzen.

Singapur gilt seit jeher als brutalster Härtetest im Formel-1-Kalender: Ein Kurs mit vielen engen Kurven, feuchte Tropenluft und mitten in der Nachtrennen - eine brutale Mischung. Nun hat die FIA für das diesjährige Gastspiel offiziell einen „Heat Hazard“ - also einen Hitzealarm - ausgerufen. Weil die Lufttemperatur am Samstag und Sonntag voraussichtlich 31 Grad erreicht, greift das Hitzereglement. Rennleiter Rui Marques informierte die Teams am Donnerstag über die Konsequenzen.

Den Fahrern stehen zwei Optionen offen. Entweder sie tragen die vorgeschriebenen Kühlwesten, oder das Auto schleppt zusätzlichen Ballast. Unabhängig von der Wahl muss jedes Cockpit mit Pumpe, Kühlmittel-Reservoir und Wärmetauscher ausgerüstet sein.

Ursprünglich sollten die Westen ab 31 Grad obligatorisch sein. Nach Testfahrten klagten jedoch mehrere Fahrer über eine einengende Passform.

In einem ohnehin beengten Arbeitsplatz wirken die Schlauchsysteme wie eine zusätzliche Zwangsjacke. Um keinen unfairen Gewichtsnachteil zu erzeugen, erlaubt die FIA seither den ballastierten Verzicht.

Vor dem anstehenden Singapur-Wochenende steht nun jeder Fahrer vor der gleichen Rechnung: Kühlkomfort gegen Masse.