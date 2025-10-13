Formel 1: Mercedes erreicht Meilenstein - nächster Schritt schon geplant

SPORT1 13.10.2025 • 17:33 Uhr Mercedes beweist, dass Nachhaltigkeit in der Formel 1 mehr als nur ein Schlagwort ist. Das Team setzt bei fast allen Europa-Transporten auf den klimafreundlichen Kraftstoff Biofuel und plant nun den nächsten Schritt für Überseerennen. Doch was bedeutet das für die Zukunft der Königsklasse?

Mercedes hat in der Formel-1-Saison 2025 einen wichtigen Schritt in Richtung Klimaneutralität gemacht: Das Team setzte bei 99 Prozent seiner Transporte innerhalb Europas auf den Biokraftstoff HVO100 („hydriertes Pflanzenöl“) und konnte damit die Lebenszyklus-Emissionen laut eigenen Angaben um bis zu 81 Prozent im Vergleich zu herkömmlichem Diesel senken.

Damit untermauert der Rennstall seine Ambitionen und rückt seinem Ziel „Net Zero 2040” ein Stück näher. „Unsere Nachhaltigkeitsstrategie basiert auf Innovation – auf und abseits der Strecke”, erklärt Alice Ashpitel, Leiterin des Bereichs Nachhaltigkeit bei Mercedes.

Nächster Schritt: Einsatz über Europa hinaus

„Die Ausweitung von HVO100 auf 99 Prozent unserer europäischen Renn- und Marketinglogistik beweist unser Engagement”, so Ashpitel weiter. „Jeder mit Biokraftstoff gefahrene Kilometer bringt uns unserem Net-Zero-Plan für das Jahr 2040 näher.“

Mercedes hat den Einsatz von HVO100 seit 2022 stetig ausgebaut. Das Team plant, bis 2030 Net Zero bei allen Emissionen des Race Team Control zu erreichen und bis 2040 vollständige Klimaneutralität über alle Bereiche hinweg sicherzustellen.

Nach der nahezu vollständigen Umstellung in Europa will Mercedes die Nutzung von HVO100 auch auf Übersee-Rennen ausweiten und, wo die Infrastruktur es erlaubt, die batterieelektrische Sattelzugflotte von Mercedes-Benz Trucks integrieren.

Formel 1 bestätigt Fortschritte beim Klimaziel

Auch die Formel 1 selbst meldete im Juli 2025 Fortschritte auf dem Weg zu ihrem Ziel, bis 2030 klimaneutral zu sein. Laut der Rennserie wurden bis Ende 2024 bereits 26 Prozent der CO₂-Emissionen reduziert.

F1-CEO Stefano Domenicali sagte dazu: „Wir sind fest entschlossen, bis 2030 Net Zero zu erreichen. Dieses Ziel ist konkret und spiegelt sich bereits in der deutlichen Verringerung des CO₂-Fußabdrucks unseres Sports wider. Während wir global weiter wachsen, haben wir gezeigt, dass nachhaltige Entwicklung möglich ist und dass unsere Strategien greifbare Ergebnisse liefern.“