Formel 1: Norris holt Pole Position in Mexiko

SID 26.10.2025 • 00:21 Uhr Lando Norris dreht im Qualifying von Mexiko mächtig auf. Der Engländer liegt deutlich vor seinen WM-Rivalen Max Verstappen und Oscar Piastri.

Lando Norris hat die Pole Position beim Großen Preis von Mexiko erobert und im Titelrennen der Formel 1 zum Gegenschlag ausgeholt. Der englische McLaren-Pilot verwies im Autódromo Hermanos Rodriguez in 1:15,586 Minuten das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Lewis Hamilton auf die Plätze, es war die 14. Pole Position für Norris in seiner Karriere und die fünfte in dieser Saison.

„Es ist schön, wieder auf der Pole zu stehen. Ich habe mich den ganzen Tag gut gefühlt“, sagte Norris: „Ich bin hier, um zu siegen. Ich erwarte einen Kampf, aber ich richte den Blick nach vorn.“

Norris hat beste Voraussetzungen, im 20. Saisonrennen am Sonntag (21.00 Uhr/Sky) in der Fahrer-WM Boden auf die Konkurrenz gutzumachen und sogar die Führung zu übernehmen. Weltmeister Max Verstappen belegte im Red Bull mit knapp einer halben Sekunden Rückstand den fünften Platz. Noch schlechter lief es für Norris‘ Teamkollegen Oscar Piastri: Der seit Wochen formschwache WM-Spitzenreiter nimmt den Rennsonntag von Platz sieben in Angriff. Nico Hülkenberg (Emmerich) fuhr im Sauber auf den 13. Startplatz. „Es war eine saubere Quali, mehr war gefühlt nicht drin“, sagte er bei Sky.

Norris (332) hat 14 Punkte Rückstand auf Piastri (346). Verstappen (306) geht nach zuletzt drei Siegen aus vier Rennen mit 40 Punkten Rückstand auf Piastri in den WM-Lauf in der Höhe von Mexiko-Stadt.

Verstappen hatte schon im dritten Training am Vormittag einen deutlichen Rückstand von über einer halben Sekunde auf Norris gehabt. Für das Qualifying kündigte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko daher einen „massiven Umbau“ am Auto an: „Wir hoffen, dass wir uns damit in Richtung erste Reihe bringen.“ Eine gute, fehlerfreie Qualifyingrunde sei auf dem rutschigen Asphalt aber auch für die Top-Leute schwierig.