Norris tankt Selbstvertrauen

Lando Norris fährt im dritten Training zum Großen Preis von Mexiko die schnellste Zeit.

Herausforderer Lando Norris hat vor dem Qualifying (23.00 Uhr im LIVETICKER) der Formel 1 in Mexiko ein deutliches Zeichen der Stärke gesetzt und im dritten freien Training für die Bestzeit gesorgt.

Der Vize-Weltmeister war im McLaren in 1:16,633 Minuten der Schnellste und distanzierte die WM-Rivalen Max Verstappen und Oscar Piastri deutlich.

WM-Spitzenreiter und Teamkollege Piastri war als Fünfter knapp sechs Zehntelsekunden langsamer, Titelverteidiger Verstappen wurde im Red Bull knapp dahinter Sechster.

Verstappen klagt über fehlenden Grip

Der Niederländer klagte via Funk über fehlenden Grip. Hinter Norris platzierten sich Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Ferrari sowie George Russell im Mercedes. In Schlagdistanz zu Norris waren beide nicht. Nico Hülkenberg (Emmerich) fuhr im Sauber mit über einer Sekunde Rückstand auf den 14. Rang.