Formel 1: Ocon erinnert sich an heftigen Crash: „Bin in der Dusche zusammengebrochen“

Annabella Aulinger 12.10.2025 • 22:33 Uhr Esteban Ocon erinnert sich an seinen heftigen Crash von Miami vor drei Jahren. Dabei offenbart er die heftigen Folgen, die dieser mit sich brachte.

Vor drei Jahren erlitt Esteban Ocon im Rahmen des Großen Preises von Miami einen heftigen Crash. Nun erinnert sich der Formel-1-Pilot an die heftigen Folgen des 40G-Aufpralls.

„Am Morgen nach dem Unfall bin ich in der Dusche zusammengebrochen. Ich habe das Gleichgewicht verloren und bin hingefallen, mir ging es überhaupt nicht gut“, sagte der Haas-Pilot im Gespräch mit dem YouTube-Kanal Legend.

Damals verlor Ocon während des 3. Freien Trainings die Kontrolle über seinen Alpine-Boliden. Es dauerte über eine Minute bis der damals 25-Jährige aus seinem Auto geklettert war.

„Wer sich den Crash anschaut, findet ihn vielleicht gar nicht so spektakulär, aber ich bin in eine Betonwand eingeschlagen. Ich habe mir beide Knie angeschlagen und konnte danach kaum laufen.“

Formel 1: Ocon trotzt Kopfschmerzen

Noch Tage nach dem Unfall klagte Ocon von Kopfschmerzen und verschwommener Sicht.

Trotzdem ließ er sich im Rennen am darauffolgenden Sonntag nichts anmerken und beendete den Miami-GP als Achter.