Formel 1: Papaya-Regeln gelten weiter! WM-Kampf zwischen Norris und Piastri eröffnet

SPORT1 14.10.2025 • 16:05 Uhr McLaren sichert sich beim Großen Preis von Singapur den Konstrukteurstitel. Die Verhaltensregeln zwischen Lando Norris und Oscar Piastri bleiben in der restlichen Saison gleich.

McLaren hat sich mit den Plätzen drei und vier beim Grand Prix von Singapur vorzeitig den Titel in der Konstrukteurs-WM gesichert - sechs Rennwochenenden vor Schluss.

{ "placeholderType": "MREC" }

Kaum war die Trophäe in trockenen Tüchern, da schossen die Spekulationen ins Kraut: Würde das Team aus Woking nun einen seiner Piloten bevorzugen, um auch die Fahrer-WM abzusichern?

CEO Zak Brown erteilte solchen Gedankenspielen eine klare Absage. „Unsere Strategie ändert sich nicht“, betonte der US-Amerikaner in einem vom Team veröffentlichten Interview. „Wir gehen die verbleibenden Rennen genau so an wie alle zuvor.“

„Papaya-Regeln“ statt Teamorder

Seit Saisonbeginn lässt McLaren seine beiden Titelanwärter Lando Norris und Oscar Piastri unter den hausinternen „Papaya-Regeln“ frei gegeneinander fahren - einzige Bedingung: Die Duelle müssen sauber bleiben.

{ "placeholderType": "MREC" }

Abgesehen vom Kanada-Crash, als Norris nach einem harten Duell ausschied, hat das Duo diese Vorgabe eingehalten.

Weitere Berührung in Singapur

In Singapur jedoch kam es zu einer weiteren kleinen Berührung, als Norris in der Startphase mit seinem Teamkollegen um Platz drei kämpfte. Die Stimmung im Team bleibt angespannt.

Brown weiß, dass die Rivalität auf der Strecke zunehmen wird, zumal von außen Gefahr droht.

„So gern wir das Duell auf unsere beiden Jungs beschränken würden, Max ist noch voll im Spiel“, warnte er mit Blick auf Vierfach-Weltmeister Max Verstappen.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Entscheidend ist, dass wir fokussiert und zugleich demütig bleiben. Wir könnten nicht hungriger sein.“

Spannung in der Fahrer-WM

Vor dem Saisonfinale führt der 24-jährige Piastri die Gesamtwertung mit 336 Punkten an. Sein Teamkollege Norris liegt mit 22 Zählern Rückstand in Schlagdistanz, während Verstappen als Dritter 273 Punkte gesammelt hat.