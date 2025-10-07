Formel 1: Qualifying ab 2026 mit neuen Regeln

Annabella Aulinger 07.10.2025 • 21:57 Uhr Die Formel 1 wird ab 2026 das Qualifying-Format ändern. Grund dafür ist der Newcomer Cadillac.

Ab der kommenden Saison kommt es an den Samstagen der Formel-1-Rennwochenenden zu einer Änderung. Das Format des Qualifyings wird an die Addition eines elften Teams angepasst.

{ "placeholderType": "MREC" }

Somit wird es den Fahrern der Königsklasse erschwert, in den nächsten Abschnitt der Qualifizierung zu gelangen, während sie versuchen, ihre beste Rundenzeit setzen. In den ersten beiden Segmenten fallen nun die schlechtesten sechs Fahrer aus dem Raster - bis im Q3-Abschnitt nur noch zehn Fahrer übrig sind. Laut dem Fachportal GP Blog findet sich die Änderungen bereits in den Regularien für die neue Saison.

Formel 1: Qualifying wird ab 2026 schwieriger

Zuvor galt die Regel, dass die jeweils fünf schlechtesten Fahrer der Q1- und Q2-Session das Qualifying beenden mussten. Mit Cadillac als Neuzugang im Formel-1-Grid musste dieses Format geändert werden, sodass trotzdem am Ende nur noch die zehn besten Piloten um die Pole Position kämpfen.

In der Vergangenheit wurde dieses Format zuletzt 2016 genutzt. Damals fuhr die Formel 1 ebenfalls mit elf Teams. Die FIA entschied sich somit gegen eine ungleiche Verteilung der zu eliminierenden Fahrer (sieben in Q1, fünf in Q2) und erhielt die altbekannte Variante bei.

{ "placeholderType": "MREC" }